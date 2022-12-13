Экс-премьер Израиля рассказал о черновиках соглашения России с Украиной

Нафтали Беннет сообщил о различных вариантах урегулирования конфликта между РФ и Украиной в начале СВО.

Бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет в эфире собственного YouTube-канала рассказал о черновиках соглашения России с Украиной. Иностранный чиновник пояснил, что перед тем, как станы коллективного Запада заставили киевский режим прервать переговоры и мирное урегулирование регионального конфликта с Москвой, государствами было подготовлено не менее 17 документов, которые могли послужить основой договоренностей между РФ и Украиной. Ни один из этих черновиков не был доведен до общественности или опубликован в публичном пространстве. Этими сведениями экс-глава местного правительства обладает в связи с тем, что в начале проведения специальной военной операции Иерусалим являлся страной-посредником между сторонами конфликта.

У нас было 17-18 черновиков. Нафтали Беннет, экс-премьер-министр Израиля

Экс-премьер Израиля: переговоры по Украине прервал Запад.

Фото и видео: YouTube / נפתלי בנט | Naftali Bennett