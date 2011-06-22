Экс-посол Украины в США допустил встречу Путина и Зеленского на Генассамблее ООН

Сессия Генассамблеи ООН стартует 14 сентября в Нью-Йорке.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый допустил встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Речь идет о возможной встрече президентов России и Украины на сессии Генассамблеи ООН, которая стартует 14 сентября в Нью-Йорке.

Может быть какое-то пересечение, которое, я бы сказал, не слишком уместно в таком формате. Но рассуждения могут быть. Валерий Чалый, экс-посол Украины в США

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Видео: YouTube / Украина 24