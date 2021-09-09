Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко в Москву

Президент России Владимир Путин назвал цель приезда президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Об этом он заявил на встрече с белорусским лидером в Кремле.
Глава государства отметил, что рад видеть своего коллегу, после чего сообщил, что цель визита Лукашенко в столицу заключается в подведении "итогов того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства".
Также Путин заявил, что в данном направлении велась напряженная работа на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени.
Ранее Путин одобрил присвоение 12 городам звания "Город трудовой доблести".
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