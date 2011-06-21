Дуглас Макгрегор считает ошибкой западное финансирование Киева.

Экс-полковник армии, бывший советник министра по обороне США Дуглас Макгрегор назвал Украину несостоявшимся государством. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления на YouTube-канале Judging Freedom. По мнению иностранца, несмотря на поддержку американской стороны местные националисты не смогут противостоять российским силам. Полковник в отставке отметил, что из-за политического режима президента Владимира Зеленского Украина перестала существовать как государство.

Украина теперь несостоявшееся государство. Оно разрушено. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Дуглас Макгрегор признал тот факт, что Киев уже проиграл в рамках специальной военной операции. По мнению эксперта, утверждать обратное было бы глупо. По его мнению, Вашингтон сейчас совершает ошибку, отправляя миллиарды долларов в поддержку киевского режима.

Захарова заявила, что киевский режим терроризирует оппозицию, используя судебную машину.

Фото и видео: YouTube / Judging Freedom