Экс-полковник армии, бывший советник министра по обороне США Дуглас Макгрегор назвал Украину несостоявшимся государством. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления на YouTube-канале Judging Freedom. По мнению иностранца, несмотря на поддержку американской стороны местные националисты не смогут противостоять российским силам. Полковник в отставке отметил, что из-за политического режима президента Владимира Зеленского Украина перестала существовать как государство.
Украина теперь несостоявшееся государство. Оно разрушено.
Дуглас Макгрегор, экс-полковник США
Дуглас Макгрегор признал тот факт, что Киев уже проиграл в рамках специальной военной операции. По мнению эксперта, утверждать обратное было бы глупо. По его мнению, Вашингтон сейчас совершает ошибку, отправляя миллиарды долларов в поддержку киевского режима.
Захарова заявила, что киевский режим терроризирует оппозицию, используя судебную машину.
Фото и видео: YouTube / Judging Freedom
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