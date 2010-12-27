Экс-хавбек "Зенит" Юсупов перебрался в "Ростов"

ФК сине-бело-голубых покинул полузащитник Артур Юсупов.

В среду, 25 июля появилась информация о том, что футбольный клуб "Зенит" больше не сотрудничает с полузащитником Артуром Юсуповым. Футболист подписал новое соглашение с ФК "Ростов". В этот же день стало известно о возможном уходе из петербургского ФК еще одного спортсмена – форварда Луки Джорджевича. Об этом сообщил представитель черногорца Игор Глушевич.

По словам агента, Джорджевич планирует уйти из "Зенита", однако новое место работы нападающий еще не нашел. По некоторым данным, игроком заинтересовался английский клуб "Ньюкасл".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно, с кем сыграет "Зенит" в Лиге Европы.

Фото: 14yusupov_official/ Instagram