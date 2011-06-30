Экс-главу МИД Чехии рассмешил вопрос о возможности войны с Россией

Ян Каван обвинил власти страны в опустошении складов с вооружением.

Заявления о возможном столкновении Москвы и Праги смехотворны. Об этом в интервью для местной радиостанции Radio Universum сообщил бывший глава внешнеполитического ведомства Чехии, а также по совместительству экс-председатель Генеральной Ассамблеи ООН Ян Каван. Эксперт уверен в том, что для страны национальную угрозу представляет дальнейшая отправка военной помощи Украине. Он добавил, что со временем эти поставки будут обходиться все дороже и дороже, что обязательно скажется на снижении уровня жизни местного населения, а также на росте цен.

Я считаю смешными некоторые теории о том, что российская армия в случае успеха пройдет через всю Украину в Приднестровье, а потом через Словакию придет и к нам. Это прямо-таки дурная шутка. Ян Каван, экс-глава МИД Чехии

Дипломат упрекнул власти страны за масштаб поставок оружия Украине, так как это снизило обороноспособность самой Чехии. Каван считает, что защита находится "на грани", так как чиновники опустошили все склады и практически ничего не имеют для собственной обороны.

Чехия настаивает на решении проблем с ростом цен на энергию на уровне ЕС.

Фото и видео: Radio Universum