Чехия настаивает на решении проблем с ростом цен на энергию на уровне ЕС

Петр Фиала рассказал о том, что власти могут снизить тарифы для населения из-за энергетического кризиса.

Чехия настаивает на эффективном поиске и решении проблем в связи со стремительным ростом цен на энергию на уровне Евросоюза. Соответствующее заявление в рамках брифинга с местными журналистами сделал премьер-министр Петр Фиала после встречи с президентом Милошем Земаном.

Мы сошлись во мнении, что развитие <...>, особенно в последние дни, превысило все возможные негативные ожидания и что к обузданию тенденции необходимо предпринимать определенные шаги на европейском уровне. Петр Фиала, премьер-министр Чехии

Эксперт добавил, что говорил с главой государства о возможном введении сниженного тарифа на электричество для граждан Чехии, а также поднимали другие вопросы о том, что власти страны могут предложить населению для стабилизации энергетического кризиса. Петр Фиала добавил, что поднимет проблему во время предстоящей встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем. Иностранец посетит Прагу с рабочим визитом 29 августа.

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Фото и видео: YouTube / CNN Prima NEWS