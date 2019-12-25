Экс-глава МИД Польши: Лавров намерен дестабилизировать Европу

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский считает, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров пытается дестабилизировать Европу. Об этом он заявил в интервью wPolityce.
По мнению Ващиковского, намерения Москвы и Лаврова ведут к приграничному сотрудничеству. Он считает, что польская сторона должна насторожено относиться к идеям Кремля.
Идея возобновления малого приграничного движения действительно вызывает много подозрений. Он хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил.
Витольд Ващиковский, экс-глава МИД Польши
Дипломат считает, что безвизовый режим позволит России "использовать миллионы беженцев против Польши". Однако, Ващиковский не уточнил, как предложение Лаврова связано с его аргументами. Он обратился к польским властям с просьбой "вытерпеть" подобные предложения Москвы.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия не потерпит попытки вмешиваться в ее внутренние дела.
Фото: Википедия
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