Экс-депутат Госдумы и бывший зампред правительства Ставрополья задержан в Испании

Андрея Мургу задержали в Аликанте по запросу Российской Федерации.

Как сообщила 1 мая испанское издание El Mundo, в Испании был задержан экс-депутат Госдумы и замглавы правительства Ставропольского края Андрей Мурга.

В материале отмечается, что в Аликанте Мурга, просивший убежище в Испании, был задержан по запросу из РФ. В его отношении был выдан международный ордер на арест за растрату.

В прошлом году следственные органы РФ объявили Мургу в международный розыск в рамках расследования уголовного дела. Основным поводом для работы следователей стал эпизод создания сайта для продвижения продукции местных производителей.

Подрячиком было предприятие ГУП "Корпорация развития Ставропольского края", однако Мурга, увидев, что портал не соответствует техзаданию, потребовал у руководителя компании вернуть 3,5 млн рублей на доработку проекта, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению. Так считает следствие.

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Фото: пресс-службы губернатора СК