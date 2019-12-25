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Экс-чиновник задержан за покушение на убийство в Петербурге
Сегодня, 11:31
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nastya960

Экс-чиновник задержан за покушение на убийство в Петербурге

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В 2000 году он уже был осужден на 5,5 лет условно за покушение на мошенничество и участие в торговле оружием.

В Петербурге задержан бывший заместитель начальника отдела центра профилактики безнадзорности и наркозависимости при комитете по молодежной политике правительства города Сергей Баркан. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах. 

По данным СМИ, в понедельник, 14 сентября, бывший чиновник напал с шилом на 41-летнюю женщину у доме на Среднем проспекте. Баркан нанес ей несколько ударов в шею и сбежал. Полиция смогла найти его через 3 часа.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Следователи выясняют мотив жестокого нападения.

В 2000 году Сергей Баркан был осужден на 5,5 лет условно за покушение на мошенничество и участие в торговле оружием. В 2006 году чиновник уволился из правительства, так как его обвинили в пытках задержанных представителей национал-большевиков в отделе полиции Петербурга.

Фото: pixabay

Теги: покушение на убийство, сергей баркан, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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