Экс-биатлонисту из Петербурга Дмитрию Васильеву предлагали стать наемным убийцей

Речь идет о предложении от знакомого "выстрелить один раз".

Экс-биатлонисту, главе Федерации биатлона в Петербурге Дмитрию Васильеву предлагали работу киллером. Об этом пишет "Петербургский дневник" 6 января.

Дмитрий Васильев рассказал, что после окончания спортивной карьеры ему предложили стать наемным убийцей за 10 тыс. долларов. На тот момент у него были проблемы с деньгами.

Речь идет о предложении от знакомого "выстрелить один раз". Спортсмен отказался от "сделки" и перестал общаться с этим человеком.

Отметим, что Дмитрий Васильев является олимпийским чемпионом Игр в Сараево (1984 год) и Калгари (1988 год) в эстафетных гонках.

Фото: championat.com