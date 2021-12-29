Экономист считает, что к лету рубль может укрепиться

По его мнению, в ближайшие месяцы сохранится геополитическая неопределенность.

Экономист Максим Петроневич рассказал агентству "Прайм", что рубль может укрепиться только к лету. Он сказал, что сейчас в 5-7% оценивается геополитическая премия для рубля, которая накопилась с начала 2021 года. Если бы не было геополитических рисков, то курс доллара мог бы составить 71-72 рубля.

С большой вероятностью геополитическая неопределенность и качели на рынке сохранятся в ближайшие месяцы, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. Весной ожидаем лишь небольшую коррекцию до уровней 75−76 рублей к доллару. Максим Петроневич, экономист

Рубль может укрепиться в связи с рекордными поступлениями экспортной выручки в отсутствие компенсирующих интервенций Банка России, и в случае разрядки конфликта.

Ранее мы писали, что по "индексу бигмака" рубль стал самой недооцененной валютой.

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