Экологические дружины Ленобласти будут работать по закону

В рамках выдвинутой губернатором региона инициативы Комитетом Госэконадзора Ленинградской области уже организована работа по разработке нормативно-правового акта о создании в регионе добровольных экологических дружин.

Комитет Госэконадзора Ленинградской области приступил к разработке нормативно-правовой базы, которая поможет добровольным экологическим дружинам.

Идею создать в муниципалитетах добровольные экологические дружины высказал накануне глава региона Александр Дрозденко в ходе работы Совета старейшин при губернаторе Ленинградской области. Он также предложил продумать условия, меры финансовой поддержки и законодательного обеспечения их деятельности.



В рамках выдвинутой губернатором региона инициативы Комитетом Госэконадзора Ленинградской области уже организована работа по разработке нормативно-правового акта о создании в регионе добровольных экологических дружин. Он будет передан на согласование в профильные органы исполнительной власти до конца сентября текущего года.



Как показывает практика, значительная часть свалок находится на территории муниципальных образований. Обычно они являются незначительными по объёму и нуждаются в оперативном выявлении и ликвидации. Поддержка добровольцев в этом направлении могла бы оказаться весьма востребованной.



"Создание экологических дружин в комплексе с действующими мероприятиями позволит повысить эффективность работы органов местного самоуправления по предотвращению образования несанкционированных свалок. Объединить добровольцев-экоактивистов, направив их энергию в созидательное русло – мера полезная и своевременная. Экологические дружины могут оказать существенную поддержку в борьбе с незаконными свалками, а также внести свой вклад в формирование у населения экологически ответственного отношения к окружающей среде", – отметил председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Михаил Козьминых.

Источник: пресс-служба ЛО