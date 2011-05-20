Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

Российский экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 при Воздушно-космических силах страны нанес удар по скоплению личного состава и военной технике Вооруженных сил Украины, размещенные приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что боевая задача выполнена в темное время суток. Воздушный удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
пресс-служба Минобороны РФ
Глава Минобороны проинспектировал группировку войск "Центр".
Фото и видео: Минобороны России
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