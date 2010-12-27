Единственный в Ленобласти крытый футбольный манеж построят в Выборге

Крытый футбольный манеж, с трибунами на 800 зрителей, предназначен для проведения соревнований различного уровня, а также для тренировочных занятий спортсменов и физкультурно-оздоровительных занятий населения.

В пятницу, 31 мая, в администрации Выборгского района прошло первое рабочее совещание по строительству крытого футбольного комплекса в Выборге.

Крытый футбольный манеж, с трибунами на 800 зрителей, предназначен для проведения соревнований различного уровня, а также для тренировочных занятий спортсменов и физкультурно-оздоровительных занятий населения.

Заместитель председателя комитета по спорту Ленинградской области Евгений Пономарев отметил:

Ленинградская область, как и все субъекты, является участником национального проекта "Спорт - норма жизни", в рамках которого планируется амбициозный проект — строительство полноразмерного футбольного крытого манежа. Губернатором Ленинградской области принято решение о реализации данного проекта на территории Выборга, в третьем планировочном микрорайоне, рядом с действующим уже новым спортивным комплексом. Хочется подчеркнуть, что аналогов подобных объектов в Ленинградской области нет. Будем строить полноразмерное поле — 105 на 68 м, с искусственным покрытием, трибунами для зрителей. Срок окончания — 2022 год.

Отметим, что изначально претендентами на размещение футбольного манежа были 5 районов. Порядок отбора участников определялся на основании создания условий муниципальными образованиями для строительства спортивных объектов и инфраструктуры. Выборгский район проявил высокую готовность.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО