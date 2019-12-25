В СМИ указали на низкие рейтинги главы киевского режима.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в случае проведения выборов главы государства на Украине проиграет бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному. Такое данные западной аудитории передали журналисты из издания The Economist со ссылкой на попавший в распоряжение СМИ социологический опрос общественного мнения украинских граждан. В издании написали о том, что большая часть населения страны недовольна теми шагами, которые предпринимают чиновники на Банковой улице.

В то время как Зеленский остается самым популярным нынешним политиком на Украине, на будущих выборах он проиграет... Залужному с 30% голосов против его 65%. материал иностранного СМИ

Источники иностранного журнала упомянули о том, что Владимир Зеленский вместо стремления получить более широкую поддержку все больше делает упор на самых близких своих сторонников. Один из источников добавил, что глава Украины совершает ошибки потому, что никто из круга подчиненных не готов сказать ему "нет".

Киев не исключил участия Пекина в переговорах по урегулированию на Украине.

Фото: YouTube / Офіс Президента України