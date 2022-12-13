Петер Сийярто рассказал о б ошибке Брюсселя в отношениях с Вашингтоном.

Одной из самых больших ошибок Европы стало то, что она позволила американской стороне вовлечь себя в заведомо проигрышное соревнование, связанное с тем, "кто больше поможет Украине". Соответствующее заявление в рамках выступления торгово-промышленной палате Венгрии сделал местный министр по иностранных дел Петер Сийярто. Чиновник уточнил, что региональный конфликт происходит на территории Европы, а не США, поэтому именно политические лидеры ЕС испытывают его непосредственные последствия на себе. Особенно это касается экономических вопросов.

Изначально это было соревнование военной помощи. Соревноваться с военной супердержавой номер один в том, кто сможет оказать больше военной помощи, - это с самого начала нелогичный шаг. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии объяснил ошибочность антироссийских санкций.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter