ЕС ждет от России расследования торговли COVID-сертификатами

Дипломаты прокомментировали возможную реализацию фальшивых документов о вакцинации европейского образца.

В Евросоюзе ждут от России расследования торговли COVID-сертификатами. Об этом журналистам РБК рассказали представители дипломатического ведомства ЕС в Москве. Специалисты уточнили, что говорят о случаях возможной подделки европейских документов о проведенной вакцинации.

Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них. сообщение дипломатов

В "Лаборатории Касперского" ранее рассказали, что на территории РФ появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца. Средняя стоимость такого документа составляет около 300 долларов. Продавцы предлагают клиентам приобрести сертификат о прививке препаратом AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. Документы выдает одна из восточноевропейских стран. Мошенники утверждают, что подлинность бумаг можно официально проверить через приложения.

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана граждан РФ.

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