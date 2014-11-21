ЕС заявил о вакцинации 70% взрослого населения

Содружество выразило готовность помочь сделать прививку "остальному миру".

Европейский союз полностью вакцинировал от коронавируса 70 процентов совершеннолетних граждан. Об этом сообщила на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС не остановится на этой цифре и продолжит вакцинацию дальше. Кроме того, Евросоюз, по словам Ляйен, готов помочь "остальному миру" сделать прививку.

70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить множество людей, которые сделали это достижение возможным. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Ранее мы сообщали, что Словакия прекращает с 31 августа использование российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Евросоюз выразил Словакии недовольство закупкой вакцины, так как она была не одобрена на территории содружества. Скандал привел к отставке с поста вице-премьера республики Игора Матовича. После этого Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину. Обратно вернули 160 из 200 тысяч доз. На данный момент завершили курс вакцинации "Спутником" десять тысяч словаков, в очереди на прививку вторым компонентом вакцины стояли восемь тысяч человек.

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