ЕС запретил въезд граждан из других стран из-за коронавируса

Решение об этом было принято на встрече лидеров государств и правительств стран Евросоюза, состоявшейся в формате видеоконференции.

Лидеры стран Евросоюза по результатам общей встречи объявили о запрете на въезд в страны объединения гражданам не входящих в ЕС государств. Причиной этому стало распространение коронавируса.

Ограничения введены на 30 дней. По данным издания Spiegel, такие меры уже введены для неграждан ЕС в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.

Ранее мы сообщали о том, что власти Финляндии с 19 марта ограничивают движение через границы страны. Причиной этому стало распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Пункты пропуска на восточной границе с Россией ограничивают движение и часы работы. На границы Финляндии со странами Шенгенского соглашения вернется таможенный контроль.