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ЕС запретил въезд граждан из других стран из-за коронавируса

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Решение об этом было принято на встрече лидеров государств и правительств стран Евросоюза, состоявшейся в формате видеоконференции.

Лидеры стран Евросоюза по результатам общей встречи объявили о запрете на въезд в страны объединения гражданам не входящих в ЕС государств. Причиной этому стало распространение коронавируса. 

Ограничения введены на 30 дней. По данным издания Spiegel, такие меры уже введены для неграждан ЕС в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.

Ранее мы сообщали о том, что власти Финляндии с 19 марта ограничивают движение через границы страны. Причиной этому стало распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Пункты пропуска на восточной границе с Россией ограничивают движение и часы работы. На границы Финляндии со странами Шенгенского соглашения вернется таможенный контроль. 

Теги: видеоконференция, германия, границы, европа, евросоюз
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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