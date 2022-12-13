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ЕС введет безвизовый режим с Косовом с 1 января 2024 года

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Анита Хиппер рассказала о нововведении для граждан непризнанного региона по въезду в Европу.

Евросоюз введет безвизовый режим с непризнанной республикой Косово с 1 января 2024 года. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделала официальный представитель Европейской комиссии Анита Хиппер. Чиновница объяснила, что данное решение принято несмотря на тот факт, что край не признан пятью странами-членами ЕС. Эксперт добавила, что обладатели паспортов Косова могут посещать территорию Евросоюза на срок до 90 дней за любой период в 180 дней без визы.

Безвизовый режим с Косовом вступит в силу 1 января 2024 года. Еврокомиссия приветствует достигнутое вчера соглашение между Европарламентом и Советом ЕС по данному предложению.

Анита Хиппер, сотрудница ЕК

Напомним, что из 27 стран ЕС Косово не признали Испания, Греция, Кипр, Словакия, Румыния.

Страны ЕС и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть.

Фото и видео: European Commission

Теги: анита хиппер, безвиз, еврокомиссия, евросоюз, косово
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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