ЕС введет безвизовый режим с Косовом с 1 января 2024 года

Анита Хиппер рассказала о нововведении для граждан непризнанного региона по въезду в Европу.

Евросоюз введет безвизовый режим с непризнанной республикой Косово с 1 января 2024 года. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделала официальный представитель Европейской комиссии Анита Хиппер. Чиновница объяснила, что данное решение принято несмотря на тот факт, что край не признан пятью странами-членами ЕС. Эксперт добавила, что обладатели паспортов Косова могут посещать территорию Евросоюза на срок до 90 дней за любой период в 180 дней без визы.

Безвизовый режим с Косовом вступит в силу 1 января 2024 года. Еврокомиссия приветствует достигнутое вчера соглашение между Европарламентом и Советом ЕС по данному предложению. Анита Хиппер, сотрудница ЕК

Напомним, что из 27 стран ЕС Косово не признали Испания, Греция, Кипр, Словакия, Румыния.

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Фото и видео: European Commission