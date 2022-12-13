Страны ЕС и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть

Представитель ЕК рассказал, что страны не смогли принять решения из-за отсутствия большинства голосов по теме.

Страны Евросоюза и саммита "Большой семерки" (G7) пока что не смогли договориться об изменении потолка цен на российскую нефть. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе рассказал официальный представитель регионального содружества. Пресса напомнила чиновнику о том, что стоимость на энергетический ресурс политики намеревались обсудить к середине марта.

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Представитель ЕК ушел от прямого ответа на вопрос о том, приступил ли Евросоюз к процессу пересмотра лимита стоимости на российскую нефть к середине марта, как было ранее установлено решением Брюсселя о введении западных антироссийских санкций. Специалист пояснил, что страны контактируют с руководителями ЕС по вопросу в рамках сушествующего механизма по пересмотру. Он подтвердил, что Еврокомиссия уже провела такой пересмотр.

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Фото и видео: YouTube / European Commission