ЕС выделит 100 млн евро на восстановление школ на Украине

В этом вопросе окажет помощь первая леди Украины.

Евросоюз выделит 100 млн евро на восстановление школ на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

По ее словам, в этом вопросе окажет помощь первая леди Украины Елена Зеленская. Фон дер Ляйен заявила, что они вместе будут работать над поддержкой восстановления пострадавших школ. Также глава ЕК добавила, что будущее Украины начинается со школ.

Ранее мы сообщали, что глава Еврокомиссии обсудит с Зеленским "потенциал единого рынка ЕС" для Украины.

Видео: European Commission