Урсула фон дер Ляйен рассказала о финансировании Киева Евросоюзом.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на общую сумму в 90 миллиардов евро. При этмо кредитная материальная поддержка киевского режима в 2023 году составит еще 18 миллиардов евро. Соответствующей информацией чиновница поделилась с коллегами в ходе выступления на донорской конференции, которая проводится в Париже. Эти денежные средства будут выделяться странами в виде отдельных кредитов Киеву.

ЕС с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд, и у меня есть хорошая новость: мы достигли соглашения о выделении Украине в 2023 году €18 млрд, то есть €1,5 млрд в месяц. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации.

Фото и видео: YouTube / Right Now

