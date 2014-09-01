ЕС рассмотрит предложение о запрете шенгенских виз для россиян

Проект о запрете выдаче шенгенских виз гражданам России внесен некоторыми странами в организации.

Евросоюз рассмотрит предложение о запрете шенгенских виз для россиян. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, проект о запрете выдаче шенгенских виз гражданам России внесен некоторыми странами в ЕС. Он добавил, что правительство Германии должно провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри союза.

Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах. Я прошу набраться терпения. Штеффен Хебештрайт, официальный представитель кабмина ФРГ

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