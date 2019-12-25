Кадри Симсон назвала краткосрочные и долгосрочные планы Европы по энергетическому развитию.

ЕС работает над планом по замещению газа из России и заполнению хранилищ. Об этом на онлайн-мероприятии сообщила европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Чиновница выступила совместно с руководителем Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом, а также с главой оп экологичному переходу Барбарой Помпили. Аналитики уточнили, что конкретные решения будут приняты. Они должны позволить заполнить ресурсами до 90% европейских хранилищ. Это необходимо для подготовки региона к следующему зимнему периоду.

Один из шагов - это получение СПГ. Сейчас наш импорт сжиженного газа уже вырос до 10 млрд куб. в месяц. Мы говорим о важности этого направления. Оно приносит свои дивиденды. Кадри Симсон, представитель ЕК

В краткосрочных перспективах еврокомиссар видит угрозы, связанные с заполняемостью топливом хранилищ ЕС. В частности, это может произойти из-за снижения объемов поставок. Если тренд будет продолжаться, то к апрелю показатели окажутся меньше, чем за прошлые года. В долгосрочной перспективе ЕС планирует максимально перейти на возобновляемые и зеленые источники энергии.

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Фото и видео: YouTube / International Energy Agency