ЕС работает над четвертым пакетом санкций против России

Александер Шалленберг рассказал, что ограничения коснутся предпринимателей и олигархию.

Евросоюз работает над четвертым пакетом санкций против России. Об этом журналистам на брифинге рассказал глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг. Ограничения вводятся странами региона из-за проведения Москвой специальной военной операции на Украине.

Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД с американским госсекретарем Блинкеном. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Шалленберг выразил мнение о том, что ограничительные антироссийские меры уже дали свой эффект. Он напомнил коллегам о том, что уже сейчас рубль падает, а финансовые биржи закрыты. ЕС якобы впервые показал России мускулы. Глава МИД Австрии подчеркнул, новые санкции затронут крупных российских бизнесменов и олигархов, которые будут включены в специальные реестры. Австриец не исключил и других санкций, но конкретики по ним приводить не стал.

Испания направит Украине наступательное оружие.

Фото: Facebook / Österreichisches Außenministerium

