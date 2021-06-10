ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель

Жозеп Боррель рассказал, почему следует продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

Евросоюз продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла в рамках проводимой российской стороной специальной военной операции. Соответствующее заявление во время выступления на заседании пленарной сессии европейского парламента перед коллегами сделал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Мероприятие проводилось днем 6 апреля в Страсбурге. МИД ЕС подчеркнул, что Брюссель согласен с утверждением о том, что следует положить как можно более быстрый конец конфликту в регионе.

В этом парламенте мне говорили, что нужно как можно быстрее положить конец конфликту, для чего нужно прекратить вооружать Украину. Но если все закончится разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Глава европейской дипломатии объяснил депутатам, что один миллиард евро, который Евросоюз выделил для финансирования военной помощи украинской армии, не является значительной суммой относительного того, сколько в ЕС ежедневно расходуется на закупку российского топлива.

ЕК предложила ввести полный запрет на сделки с четырьмя "ключевыми российскими банками".

Фото и видео: European Commission