ЕС подключит страны Балкан, Молдавию, Украину к проектам по увеличению военной мобильности

Жозеп Боррель рассказал о плане по быстрому развертыванию войск ЕС.

Евросоюз подключит страны Западных Балкан, Молдавию, Украину к собственным оборонным проектам по увеличению военной мобильности и оперативного развертывания боевых сил. Соответствующее заявление во время брифинга с журналистами в Брюсселе сделал глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Эксперт объяснил, что для реализации данной программы от властей требуется построить мосты, тоннели, а также автомобильные трассы и железнодорожные дороги. Эксперт отметил, что для ЕС важно укрепить взаимодействие со странами НАТО, а также ключевыми стратегическими партнерами, такими как США, Канада и Норвегия.

…При одновременном содействии взаимодействию и диалогу с региональными партнерами и странами расширения, такими как Украина, Молдавия и Западные Балканы. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель: автомобильную и железнодорожную инфраструктуру ЕС нужно переоборудовать.

Фото и видео: European Commission