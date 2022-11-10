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ЕС подключит страны Балкан, Молдавию, Украину к проектам по увеличению военной мобильности

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Жозеп Боррель рассказал о плане по быстрому развертыванию войск ЕС.

Евросоюз подключит страны Западных Балкан, Молдавию, Украину к собственным оборонным проектам по увеличению военной мобильности и оперативного развертывания боевых сил. Соответствующее заявление во время брифинга с журналистами в Брюсселе сделал глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Эксперт объяснил, что для реализации данной программы от властей требуется построить мосты, тоннели, а также автомобильные трассы и железнодорожные дороги. Эксперт отметил, что для ЕС важно укрепить взаимодействие со странами НАТО, а также ключевыми стратегическими партнерами, такими как США, Канада и Норвегия.

…При одновременном содействии взаимодействию и диалогу с региональными партнерами и странами расширения, такими как Украина, Молдавия и Западные Балканы.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС 

Боррель: автомобильную и железнодорожную инфраструктуру ЕС нужно переоборудовать.

Фото и видео: European Commission

Теги: евросоюз, жозеп боррель, западные балканы, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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