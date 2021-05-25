ЕС поддержит приостановку упрощенного визового режима с Россией на встрече в Праге

В Евросоюзе предупредили, что к концу года могут ввести более радиальные меры.

На предстоящей неделе в Чехии состоится встреча представителей МИД стран Евросоюза. Неформальное заседание состоится 30-31 августа. Уже известно, что ЕС поддержит приостановку действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщили в Financial Times.

Большинство стран ЕС одобряют идею снизить число выдаваемых виз после того, как ряд государств потребовал запретить выдачу виз совсем.

В Евросоюзе предупредили, что к концу года могут ввести более радиальные меры в отношении российских граждан.

Ранее на Piter.tv: Франция и Германия не поддержали инициативу полного запрета выдачи виз россиянам.

Фото: Piter.tv