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ЕС поддержит приостановку упрощенного визового режима с Россией на встрече в Праге
Сегодня, 17:27
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ЕС поддержит приостановку упрощенного визового режима с Россией на встрече в Праге

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В Евросоюзе предупредили, что к концу года могут ввести более радиальные меры.

На предстоящей неделе в Чехии состоится встреча представителей МИД стран Евросоюза. Неформальное заседание состоится 30-31 августа. Уже известно, что ЕС поддержит  приостановку действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщили в Financial Times.

Большинство стран ЕС одобряют идею снизить число выдаваемых виз после того, как ряд государств потребовал запретить выдачу виз совсем. 

В Евросоюзе предупредили, что к концу года могут ввести более радиальные меры в отношении российских граждан. 

Ранее на Piter.tv: Франция и Германия не поддержали инициативу полного запрета выдачи виз россиянам.

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: евросоюз, против россии, санкции, упрощенный визовый режим для россиян
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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