Набиля Массрали рассказала, будут ли выделяться на данные задачи средства из Европейского фонда мира.

ЕС отказался комментировать возможное финансирование поставок танков Киеву. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали в Брюсселе. Она пояснила, что пока что невозможно оценить данные о финансировании поставок тяжелой техники киевскому режиму из денежных средств из Европейского фонда мира. Чиновница добавила, что подобные дискуссии сейчас носят конфиденциальный характер.

Что касается танков, которые должны быть поставлены на Украину, то ЕС приветствовала этот шаг, направленный на поддержку Украины… Но пока не могу сказать. Набиля Массрали, представитель МИД ЕС

Евросоюз поставил Украине вооружений на 11,5 миллиарда евро.

Фото и видео: YouTube / European Commission