ЕС осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом

Евросоюз осуждает награждение президентом Республики Сербской (являющимся энтитетом Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком лидера России Владимира Путина высшей наградой республики. Ранее глава государства получил от иностранного коллеги орден с цепью. Эта награда связана с "особой патриотической заботой и любовью к Республике вклад в сотрудничество". Соответствующую информацию журналистам в Брюсселе прокомментировал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Эксперт добавил, что данное решение Додика определит дальнейшие шаги ЕС по отношению к республике Сербской.
Евросоюз осуждает решение господина Додика наградить Путина.
Петер Стано, пресс-секретарь ЕС
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Фото и видео: European Commission
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