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ЕС оставил двусторонние контакты с Россией на усмотрение стран союза
Сегодня, 14:28
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ЕС оставил двусторонние контакты с Россией на усмотрение стран союза

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Петер Стано оценил встречу глав МИД РФ и Венгрии на полях ГА ООН.

ЕС оставил двусторонние контакты с Россией на усмотрение стран регионального содружества. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Чиновник таким образом прокомментировал проведенную на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке двустороннюю встречу между российским главой МИД Сергеем Лавровым и венгерским коллегой Петером Сийярто. Стано отметил, что не считает, что настало время для подобных контактов.

Что касается двусторонних встреч, то это, в итоге, ответственность каждого государства. Но я могу лишь напомнить, что в ЕС есть понимание о неуместности общения на уровне ЕС.

Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Сийярто дал высокую оценку сотрудничеству с "Газпромом".

Фото и видео: European Commission

Теги: венгрия, га оон, еврокомиссия, евросоюз, петер сийярто, петер стано
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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