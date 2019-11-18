Сейчас дипломаты готовят текст соглашения.

ЕС опубликовал решение о готовности упростить визовый режим с Белоруссией. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС со ссылкой на постановление Совета Евросоюза.

Подписание...с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста говорится в сообщении

Позже будет назначено должностное лицо, которое поставит свою подпись под документом. Накануне Александр Лукашенко заявил, что намерен подписать данное соглашение. В МИДе Белоруссии ждали ответа от ЕС о завершении необходимых процедур. После этого дипломаты определят "конкретную модальность" подписания договора. Он будет заключен пакетом.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко упрекнул Москву в отсутствии помощи с поставкой Су-30СМ.

Видео: YouTube/Council of the EU