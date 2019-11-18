ЕС опубликовал решение о готовности упростить визовый режим с Белоруссией. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС со ссылкой на постановление Совета Евросоюза.
Подписание...с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста
говорится в сообщении
Позже будет назначено должностное лицо, которое поставит свою подпись под документом. Накануне Александр Лукашенко заявил, что намерен подписать данное соглашение. В МИДе Белоруссии ждали ответа от ЕС о завершении необходимых процедур. После этого дипломаты определят "конкретную модальность" подписания договора. Он будет заключен пакетом.
Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко упрекнул Москву в отсутствии помощи с поставкой Су-30СМ.
Видео: YouTube/Council of the EU
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