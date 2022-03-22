ЕС обсуждает возможность постепенного отказа от газа из России в течение двух лет. Такое заявление по результата совета Евросоюза на уровне глав министерства иностранных дел сделал польский чиновник Збигнев Рау. Он прокомментировал ситуацию прессе в Брюсселе.
Все больше понимания находит постулат ухода от углеводородов из России. Появляются конкретные попытки указать на период, когда можно было бы отказаться от российского газа. Речь шла о двух годах.
Збигнев Рау, глава МИД Польши
Боррель: в ближайшую неделю не следует ожидать новых санкций против РФ.
Фото и видео: European Commission
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