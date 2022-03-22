Збигнев Рау рассказал об этом по итогам заседания ЕС в Брюсселе.

ЕС обсуждает возможность постепенного отказа от газа из России в течение двух лет. Такое заявление по результата совета Евросоюза на уровне глав министерства иностранных дел сделал польский чиновник Збигнев Рау. Он прокомментировал ситуацию прессе в Брюсселе.

Все больше понимания находит постулат ухода от углеводородов из России. Появляются конкретные попытки указать на период, когда можно было бы отказаться от российского газа. Речь шла о двух годах. Збигнев Рау, глава МИД Польши

Боррель: в ближайшую неделю не следует ожидать новых санкций против РФ.

Фото и видео: European Commission