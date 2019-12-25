Боррель: в ближайшую неделю не следует ожидать новых санкций против РФ

В ЕС рассказали, что вопрос еще обсуждается Брюсселем.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ближайшую неделю не следует ожидать новых санкций против России. Такое заявление чиновник сделал по результатам встречи Совета Евросоюза в Брюсселе, проводимом на уровне глав МИД. Боррель выступил на пресс-конференции с журналистами.

Формальное введение санкций требует определенную процедуру, и не думаю, что на этой неделе будет формальное введение новых мер. Но определенно саммит ЕС будет рассматривать, что еще может быть сделано. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

При этом Жозеп Боррель не ответил на вопрос европейских корреспондентов о том, существуют ли какие-либо условия отмены антироссийских санкций , или ограничения введены навсегда. Дипломат уточнил, что не хочет "спекулировать", на данную тему.

Боррель: военные расходы всех стран ЕС составляют около €200 млрд.

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