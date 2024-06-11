ЕС начнет переговоры о приеме Украины до конца июня

Урсула фон дер Ляйен оценила вероятность включения Украины в состав ЕС.

Европейский союз начнет переговоры о приеме Украины в состав регионального содружества до конца июня 2024 года. Соответствующее заявление глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference), организованной в Берлине.

ЕС должен начать переговоры о приеме Украины уже к концу этого месяца. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что иностранное издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в Брюсселе уведомило читателей о том, что переговоры между Киевом и странами ЕС по вопросу начнутся 25 июня. Переговоры были отложены с марта 2024 года до того момента, когда состоятся выборы в Европейский парламент. Такое решение основано на тем, чтобы не испортить результаты проукраинских партий.

Глава ЕК: Украина получит доходы от активов России в июле.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України