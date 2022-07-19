ЕС начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией

По словам главы ЕК, обе страны проявили стойкость, приверженность ценностям ЕС и верховенству права.

Евросоюз начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, обе страны проявили стойкость, приверженность ценностям ЕС и верховенству права. Также фон дер Ляйен отметила вклад Албании и Северной Македонии в борьбу с коррупцией.

Народы Албании и Северной Македонии заслуживают этого, и однажды мы поприветствуем страны как полноправных членов ЕС. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Отметим, что Албания стала кандидатом на вступление в Евросоюз в 2005 году, а Северная Македония – в 2014-м.

Ранее мы сообщали, что ЕС надеется на достижение соглашения об экспорте зерна из Украины на этой неделе.

Видео: European Commission