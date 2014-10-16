ЕС готовит юридическую базу для передачи замороженных активов РФ Украине

В Брюсселе намерены провести со странами G7 конференцию по данному вопросу.

Евросоюз готовит юридическую базу для передачи замороженных активов РФ Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на выступлении в Европарламенте.

По ее словам, это решение считают справедливым, а активы будут переданы на нужды восстановления Украины. Также фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС намерен провести со странами G7 конференцию по данному вопросу.

Мы никогда не проводили операций такого масштаба, поэтому нам потребуется собрать самые блестящие умы для ее подготовки. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Ранее Зеленский допустил вступление Белоруссии в конфликт на Украине.

Видео: European Commission