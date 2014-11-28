ЕС должен предоставить Киеву ощутимые гарантии безопасности, заявил Макрон

Глава Франции рассказал о поддержке Киева.

Страны коллективного Запада должны предоставить украинским властям "ощутимые и надежные" гарантии безопасности. Такое мнение выразил в ходе выступления на международном форумепо безопасности Globsec в Братиславе президент Франции Эмманюэль Макрон.

Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог. Мы должны предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Экс-посол Франции рассказал о неожиданном вопросе американцев об Украине.

Фото и видео: YouTube / European Commission