ЕС должен предоставить Киеву ощутимые гарантии безопасности, заявил Макрон

Страны коллективного Запада должны предоставить украинским властям "ощутимые и надежные" гарантии безопасности. Такое мнение выразил в ходе выступления на международном форумепо безопасности Globsec в Братиславе президент Франции Эмманюэль Макрон.
Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог. Мы должны предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Экс-посол Франции рассказал о неожиданном вопросе американцев об Украине.
Фото и видео: YouTube / European Commission
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все