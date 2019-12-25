ЕК запретила российскому авиаперевозчику вести деятельность в ЕС

Деятельность "Скола" в Евросоюзе вызывает сомнения в области безопасности.

Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику вести деятельность в ЕС. В официальном релизе ЕК обновила перечень компаний-авиаперевозчиков, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза. Теперь в список вошла отечественная компания "Скол". Там же оказались и еще шесть других иностранных операторов. У них специалисты обнаружили серьезные проблемы в сфере безопасности.

Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты. пресс-релиз ЕК

В общей сложности в списке ЕС значится 97 компаний из разных стран. При этом "Скол" — единственный перевозчик из России. Разрешение на полеты компании, оказавшиеся в перечне, могут получить. Для этого им потребуется использовать для выполнения воздушных рейсов суда, арендованные вместе с экипажем у перевозчика, на которого не распространен запрет.

Напомним, что авиакомпания "Скол" создана в 2000 году. С 2018 года она стала резидентом калининградской особой экономической зоны. Фирма займется вертолетными перевозками на территорию РФ, а также осуществляет транспортировку грузов, монтажные работы, проводит медицинскую эвакуацию, тушение пожаров, делает аэровидео и фотосъемку.

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Фото: Piter.tv

