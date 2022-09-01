ЕК: в Евросоюзе тринадцать стран отрезаны от российского газа

Метильда Версдорфер сообщила о проблеме "Северного потока".

Заместитель главы генерального директората Европейской комиссии по вопросам энергетики Метильда Версдорфер на слушаниях в Комитете Европейского парламента по энергетическому кризису уточнила, что на текущий момент тринадцать стран Евросоюза отрезаны от поставок российского природного газа. Она добавила, что государства или полностью перестали получать энергоресурс, или получают его в ограниченных объемах. Эта проблема связана с приостановкой работы трубопровода "Северный поток".

13 государств ЕС полностью или частично отрезаны от российского газа. Как вы знаете, "Северный поток" со вчерашнего дня закрыт на техническое обслуживание, то есть поставок российского газа сейчас нет в Германию и соседние страны ЕС. Метильда Версдорфер, представитель ЕК

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Фото и видео: YouTube / European Parliament