ЕК считает пропагандой тезис о том, что экономика ЕС страдает от антироссийских санкций

Еврокомиссия считает тезис о том, что экономика ЕС страдает от собственных антироссийских санкций, пропагандистским и неверным. Комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони на брифинге в Брюсселе отметил, что на самом деле весь ущерб вызван исключительно последствиями украинского кризиса. Такие данные эксперт привел перед СМИ, презентуя летний прогноз по экономике в ЕС.
Это всегда очень просто для разной пропаганды утверждать, что экономические сложности с которыми мы сталкиваемся связаны с санкциями.
Паоло Джентилони, еврокомиссар
Специалист считает правильной трактовку о том, что трудности в экономической сфере связаны с "эффектом мультипликации" и проведением специальной военной операции России. Эти факторы наложились на мощный рост, который фиксировался в регионе на фоне завершения пандемии ковида.
В ЕК считают, что отключение ЕС от российского газа приведет к рецессии в Евросоюзе.
Фото и видео: European Commission
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все