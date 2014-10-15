ЕК считает пропагандой тезис о том, что экономика ЕС страдает от антироссийских санкций

Паоло Джентилони оценил негативные последствия из-за СВО на Украине.

Еврокомиссия считает тезис о том, что экономика ЕС страдает от собственных антироссийских санкций, пропагандистским и неверным. Комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони на брифинге в Брюсселе отметил, что на самом деле весь ущерб вызван исключительно последствиями украинского кризиса. Такие данные эксперт привел перед СМИ, презентуя летний прогноз по экономике в ЕС.

Это всегда очень просто для разной пропаганды утверждать, что экономические сложности с которыми мы сталкиваемся связаны с санкциями. Паоло Джентилони, еврокомиссар

Специалист считает правильной трактовку о том, что трудности в экономической сфере связаны с "эффектом мультипликации" и проведением специальной военной операции России. Эти факторы наложились на мощный рост, который фиксировался в регионе на фоне завершения пандемии ковида.

В ЕК считают, что отключение ЕС от российского газа приведет к рецессии в Евросоюзе.

Фото и видео: European Commission