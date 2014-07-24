В ЕК считают, что отключение ЕС от российского газа приведет к рецессии в Евросоюзе

Паоло Джентилони представил в Брюсселе новый летний экономический прогноз по показателям ЕС.

В Европейской комиссии считают, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в регионе. Соответствующее заявление сделал местный комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони. Эксперт презентовал на брифинге в Брюсселе журналистам летний прогноз от ЕК. Спикер отметил, что невозможно исключить вариант с отключением природного газа РФ, но это решение приведет к опасной ситуации.

Серьезный сценарий прерывания поставок российского газа уже нельзя исключить. Это приведет к рецессии в Евросоюзе, замедлению всей экономической активности. Паоло Джентилони, еврокомиссар

В представленном европейском экономическом прогнозе ухудшены все макроэкономические показатели ЕС в сравнении с весенними оценками. При этом ожидания на 2023 год по зоне евро снижены с 2,3% до 1,4%. Инфляция на текущий год может вырасти с с 6,1% до 7,6%, что станет абсолютным рекордом для Евросоюза.

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Фото и видео: European Commission