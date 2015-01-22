ЕК: санкции против РФ исключают продовольственные и гуманитарные поставки

Дана Спинант оценила возможность предоставления Россией продуктов питания в случае кризиса.

В европейской комиссии заявили, что западные антироссийские санкции исключают продовольственные и гуманитарные поставки. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделала официальный представитель ЕК Дана Спинант. Таким образом чиновница ответила на вопрос прессы о том, не помешают ли ограничения поставкам Москвы в сельскохозяйственной сфере в случае возникновения в мире продовольственного кризиса.

Наши санкции исключают продовольственные и гуманитарные поставки. Дана Спинант, пресс-секретарь ЕК

Напомним, что Евросоюз ввел пять пакетов экономических и персональных санкций против России. На текущей неделе лидеры стран ЕС приняли политическое решение относительно введения шестого санкционного пакета. В частности, он включает в себя ограничения по энергетическим поставкам.

Глава ЕК: газохранилища ЕС заполнены на 41%.

Фото и видео: European Commission

