ЕК предложила предоставить Польше полномочия по упрощению норм по приему мигрантов

Дана Спинант рассказал о мерах поддержки ЕС для Варшавы, Вильнюса и Риги из-за миграционного кризиса.

Европейская комиссия предложила предоставить Польше дополнительные полномочия по упрощению норм по приему мигрантов. С таким заявлением перед журналистами в Брюсселе на брифинге выступила официальный представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант. Она прокомментировала кризис, сложившийся на государственной границе между Варшавой и Минском. Спикер уточнила, что делегаты согласовали особый пакет мер, направленный на поддержку не только Польши, но также Латвии и Литвы.

Коллегия еврокомиссаров одобрила предложения по временным чрезвычайным мерам для Латвии, Литвы и Польши, связанные с ситуации на границе с Белоруссией. Дана Спинант, представитель ЕК

Подробности данных мер члены ЕК планирует представить публике в среду 1 декабря, но позже. Брюссель рекомендовал Варшаве предоставить беженцам легальные меры нахождения на территории ЕС, которые будут действовать шесть месяцев. Это даст странам возможность на протяжении более длительного срока обрабатывать поступающие к ним заявления о предоставлении политического убежища, а также формировать пункты для сбора этих обращений. Пограничные процедуры могут вестись 16 недель. Более легкие условия также коснутся репатриантов. Такие исключения от норм ЕС должен утвердить сначала Совет Евросоюза.

В Еврокомиссии назвали сроки адаптации вакцин от COVID-19 к новым штаммам.

Фото и видео: European Commission