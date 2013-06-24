ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС иностранным госкомпаниям

Маргрете Вестагер рассказала об идеях по Промышленной стратегии ЕС.

Еврокомиссия предложила ограничить доступ к инвестициям в Евросоюзе иностранным государственным компаниям и частным предпринимателям Об этом во время брифинга с журналистами заявила заместитель главы ЕК Маргрете Вестагер. Она презентовала инициативы по доработке Промышленной стратегии. Согласно предложениям экспертов, ЕК может не допускать госкорпорации и частные фирмы к крупным европейским тендерам.

Мы должны защитить европейский рынок от иностранных компаний, получающих значительные государственные дотации. Эти компании должны быть обязаны уведомлять ЕК о своем финансировании, и мы будем принимать решение, допускать ли их к сделкам. Маргрете Вестагер, замглавы ЕК

Еврокомиссар Тьерри Бретон добавил, что Еврокомиссия остается открытой для всех предприятий. Однако у дипломатов должна быть возможность выявления чрезмерного влияния зарубежных вложений на внутренний европейский рынок.

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