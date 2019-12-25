ЕК готова рассмотреть вывоз украинского зерна через порты Прибалтики

Адальберт Янц рассказал о предложении поступившим в ЕС от Вильнюса.

Европейская комиссия изучит письмо литовской стороны с предложением транспортировки украинского зерна через морские порты Прибалтики. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе рассказал местный официальный представитель ЕК Адальберт Янц. Он пояснил, что будет дан ответи Вильнюсу соответствующим образом.

Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны, Еврокомиссиия работает по всем направлениям, балтийские маршруты, несомненно, являются важными. Адальберт Янц, сотрудник ЕК

Напомним, что Литва предложила международныым партнерам по Евросоюзу перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинской зерновой продукции с украинско-польской государственной границы непосредственно в европейские морские порты. Сейчас власти страны ждут от Варшавы согласия.

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Фото: European Commission