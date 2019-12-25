ЕК: до 5 млн беженцев вернулись на Украину из ЕС

Урсула фон дер Ляйен рассказала о помощи Киеву.

В Европейской комиссии сообщили о том, что до 5 миллионов беженцев вернулись на Украину с территории Евросоюза. Соответствующие статистические данные привела глава ЕК перед журналистами в ходе совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Уже почти 5 млн беженцев вернулись на Украину. Могу сказать, беженцы жаждут вернуться домой, чтобы начать строить процветающую и демократическую Украину. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула фон дер Ляйен напомнила о том, что украинская сторона уже поставляет свою электроэнергию в страны-члены ЕС. Брюссель и Киев намерены расширить и активизировать сотрудничество по данному направлению. Таким образом ЕК создаст для киевского режима дополнительный источник дохода. Также Урсула фон дер Ляйен не призывает ускорить евроинтеграцию страны, так как считает, что этот процесс чиновники ЕС "максимально ускорили".

Еврокомиссия активно рекомендует всем странам ЕС передавать оружие Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України