ЕК: Дипломатия не сказала последнее слово в кризисе по Украине

Урсула фон дер Ляйен не видит отвода войск РФ от госграницы Украины.

Дипломатия не сказала последнее слово в урегулировании кризиса по Украине. Такое заявление перед журналистами на совместном брифинге с премьер-министром Чехии сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница поприветствовала усилия лидеров ЕС по поиску политического решения из конфликта. Она надеется на то, что мирное решение будет найдено сторонами.

Дипломатия пока не сказала свое последнее слово, это хорошо. Мы надеемся, что мир возобладает. Я приветствую усилия многих европейских лидеров, которые взаимодействуют с обеими сторонами в поиске дипломатического решения. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Председатель ЕК уточнила, что на данный момент Евросоюз официально не может подтвердить заявления со стороны России об отводе своих сил от государственной границы с Киевом. Фон дер Ляйен подчеркнула, что напротив этому обещанию, наращивание военных в регионе со стороны РФ все еще идет.

Еврокомиссия выработала срочные меры на случай нарушения поставок газа.

Фото и видео: European Commission